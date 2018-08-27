2018-08-27T22:48:17+03:00
В мире

Глава МИД Германии призвал ЕС развивать добрососедские отношения с Россией «ради собственной безопасности»

Хайко Маас подчеркнул, что «новая европейская восточная политика» не должна основываться на решениях эпохи Холодной войны
Денис СУХОВ
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Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Германии Хайко Маас призвал страны Евросоюза развивать добрососедские отношения с Россией, в том числе и в интересах собственной безопасности. Соответствующее заявление он сделал в Бухаресте на конференции глав зарубежных дипмиссий Румынии.

По его словам, разные члены сообщества в силу политических перспектив и исторического опыта по-разному выстраивают отношения с Москвой — пока одни ратует за углубление диалога, другие стремятся как можно сильнее отдалиться от России.

«Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией — в интересах собственной же безопасности», - подчеркнул Маас.

Дипломат отметил, что «новая европейская восточная политика» не должна основываться на решениях времен Холодной войны, применяемых в совершенно других реалиях современного мира.

«Мы нуждаемся в балансе между интересами в сфере безопасности и экономическими, культурными и человеческими связями, которые мы хотим укреплять», - добавил Маас.

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