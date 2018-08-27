2018-08-27T23:12:45+03:00
Политика

Киев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине

В соответствии с договоренность, Украина может получить от ЕС до миллиарда евро при условии проведения реформ
Денис СУХОВ
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Киев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи УкраинеКиев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи УкраинеФото: REUTERS
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Киев и Евросоюз согласовали параметры выделения макрофинансовой помощи Украине на сумму до миллиарда евро. Об этом сообщил украинский посол при ЕС Николай Точицкий.

«Прогресс (в переговорном процессе) есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время», - цитирует Точицкого агентство «Украинские новости».

Ранее, в июне, совет ЕС одобрил выделение Украине очередного пакета макрофинансовой помощи. На этот раз ее сумма составит до миллиарда евро, который Киев сможет получить, выполнив ряд условий. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, программа поддержки рассчитана на 2.5 года.

Условия получения кредита будут обговорены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС, который сторонам еще предстоит подписать.

Напомним, предыдущая программа финансовой помощи Украине на 1,8 млрд евро была одобрена в 2015 году. Из этой суммы стана получила 1,2 млрд евро — остальную часть власти ЕС не предоставили, так как сочли недостаточными предпринимаемые Киевом реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

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