Турчинов рассказал о военных тратах Украины в 2019 году

27 Авг. 23:54 2018-08-28T00:00:18+03:00

Секретарь СНБО сообщил, что финансирование сектора безопасности и обороны Незалежной должно быть не менее 5% от ВВП

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В будущем 2019 году военные расходы Украины составят около 200 миллиардов гривен (примерно 7,5 миллиарда долларов), сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

Он уточнил, что финансирование сектора безопасности и обороны Незалежной должно быть не менее 5% от ВВП, а ВВП в следующем году, по его прогнозам, составит без малого четыре триллиона гривен (около 141 миллиарда долларов).

«Поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 миллиардов гривен», - приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Он добавил, что «доходная часть оборонного бюджета должна формироваться исключительно из реально обоснованных поступлений».

Среди приоритетных направлений финансирования в следующем году Турчинов назвал разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), военной техники и улучшение возможностей авиации ВСУ, а также социальные гарантии военнослужащих, в первую очередь – повышение их денежного обеспечения.