2018-08-28T00:01:31+03:00
Общество

Жириновский просит назначать классными руководителями только мужчин

Для профилактики юношеского радикализма
Ася ХОВАНСКАЯ
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Жириновский Владимир ВольфовичЖириновский Владимир Вольфович
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Владимир Жириновский и во время думских каникул не дает о себе забыть. Если не кипучая деятельность, то громкие идеи. Так, вождь ЛДПР призывает назначать классными руководителями в школах исключительно мужчин.

- Одна из форм профилактики юношеского радикализма - нужно назначать классными руководителями в школе только мужчин. Женщины - отличные учителя, заботливые матери, в них больше сочувствия, но мужчина сильнее и представляет собой больший авторитет для подростков, ему проще предотвратить потенциальную трагедию, - говорится в телеграм-канале ВВЖ.

К слову, многие помнят (уж женщины точно) его давнее обещание дать каждой по мужчине, однако статистика работает здесь против него. Что уж говорить про количество мужчин-педагогов в школах...

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