2018-08-28T00:41:30+03:00
Умные вещи

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Жалобы на проблемы с доступом к соцсети поступают из США, Европы и России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервисаПользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервисаФото: Анастасия Осипова
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Пользователи одной из самых популярных во всем мире социальной сети Instagram сообщают об очередном массовом сбое в работе сервиса. В понедельник, 27 августа, неполадки наблюдались в крупных городах США и Европы, проблемы возникли и у владельцев аккаунтов из России.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, десятки тысяч жалоб поступают из таких городов, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж, Барселона, Лондон, Амстердам, Берлин, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Более половины пользователей (59%) не могут обновить ленту новостей, у четверти (25%) обладателей страниц в Instagram вообще не получается открыть сайт соцсети, еще 16% пользователей столкнулись с проблемами при авторизации.

Стоит отметить, что массовые сбои в работе Instagram этим летом случались несколько раз. Например, как писал сайт kp.ru, о крупных неполадках на сайте популярного ресурса сообщалось 5 и 12 июня.

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