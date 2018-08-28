2018-08-28T02:26:34+03:00
Общество

Умер генерал-лейтенант космических войск России Игорь Куринной

Легендарный генерал-лейтенант космических войск России Игорь Куринной скончался 27 августа в возрасте 80 лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Игорь Иванович Куринной – генерал-лейтенант космических войск. Фото из архива семьи Игоря КуринногоИгорь Иванович Куринной – генерал-лейтенант космических войск. Фото из архива семьи Игоря Куринного
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В понедельник, 27 августа, умер генерал-лейтенант космических войск России Игорь Куринной, который с 1984 по 1992 год возглавлял Политическое управление Военно-космических сил СССР и был заместителем председателя Государственной комиссии по пилотируемому космосу.

Игорь Иванович, руководивший последним крупным советским космическим проектом – программой «Энергия-Буран» – скончался на 81-м году жизни.

Как написал в своем Facebook лично знакомый с покойным журналист Денис Кравченко, Игорь Иванович был гордым, искренним и сильным человеком, настоящим гражданином и патриотом «с ярким чувством юмора, живым умом, острым словом».

СПРАВКА «КП»

Игорь Иванович Куринной – доктор юридических наук; профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик Российской академии социальных наук. Родился 6 июня 1938 года в поселке Банное Славянского района Донецкой области.

Закончил Первое Ленинградское артиллерийское училище, а потом Военно-политическую академию им. В.И.Ленина, ракетный факультет. С 1958 по 1963 год проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооруженных Сил СССР. С 1962 по 1963 год выполнял специальное правительственное задание на Кубе в период Карибского кризиса.

С 1967 по 1971 год был начальником отдела в Политуправлении РВСН, а с 1971 по 1975 – начальник Политического отдела 50-й ракетной дивизии. С 1975 по 1984 – первый заместитель, затем член Военного Совета – начальник Политического отдела 50-й ракетной армии.

С 1984 по 1992 год – начальник Политического управления Военно-космических сил, заместитель председателя Государственной комиссии по пилотируемому космосу, член Госкомиссии по созданию и испытаниям МКС «Энергия-Буран».

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27 августа не стало легендарного Игоря Ивановича Куринного – генерала-лейтенанта космических войск, в прошлом заместителя Председателя государственной комиссии по пилотируемому космосу. В интервью, которое он дал незадолго до кончины, Игорь Иванович рассказал о первом отряде космонавтов, секретах «Бурана», противостоянии с США (подробности).

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