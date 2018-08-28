От Бодрова до Козловского: Какие фильмы смотрели россияне последние три десятилетия
27 августа кинематографисты России отмечали свой профессиональный праздник. В День российского кино проект «Кино Mail.Ru» решил выяснить, как менялись предпочтения отечественных зрителей с 1991 по 2018 годы.
Олимпиада в Сочи дала толчок развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет. Режиссеры все чаще снимают ленты о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды. Однако, вечными остаются военные драмы про Первую мировую и Великую Отечественную войны, конфликты в Чечне и Афганистане — про них снимают ленты вот уже тридцать лет.
Последние десять лет зрители предпочитают зрелищное кино. Современные технологии позволяют погрузить в атмосферу космической станции, кабины Т-34 или хоккейных трибун.
Итак, самыми популярными фильмами в 2011 – 2018 годах стали:
1. «Время первых»;
2. «Движение вверх»;
3. «Салют-7»;
4. «Легенда №17»;
5. «Битва за Севастополь»;
6. «Экипаж»;
7. «Дурак»;
8. «28 панфиловцев»;
9. «Батальонъ»;
10. «Поддубный».
Данила Козловский в фильме «Экипаж»Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Новый век в кино стал попыткой рассказать о прошлом и найти в нем смысл будущего. Гражданская война, Вторая мировая, кампании в Афганистане — основные сюжеты кинолент первого десятилетия нового тысячелетия.
В 2001 – 2010 годах самую большую зрительскую аудиторию собрали:
1. «Остров»;
2. «Брестская крепость»;
3. «В августе 44-го»;
4. «Грозовые ворота»;
5. «О чем говорят мужчины»;
6. «9 рота»;
7. «Статский советник»;
8. «Мы из будущего»;
9. «Адмиралъ»;
10. «Неадекватные люди».
Пётр Мамонов в фильме «Остров»Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Становление российского кино пришлось на становление новой российской государственности. На кинопленках отразились и беспорядочная стрельба, и уличные расправы — борьба за справедливость и поиски благополучного счастья стали лейтмотивом десятилетия.
В 1991 – 2000 годах любимыми фильмами россиян были:
1. «Брат»;
2. «Ворошиловский стрелок»;
3. «Брат 2»;
4. «Сибирский цирюльник»;
5. «Вор»;
6. «Страна глухих»;
7. «Особенности национальной охоты»;
8. «Ты у меня одна»;
9. «Анкор, еще анкор!»;
10. «Кавказский пленник».
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