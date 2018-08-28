От Бодрова до Козловского: Какие фильмы смотрели россияне последние три десятилетия

СЕГОДНЯ 03:55 2018-08-28T04:14:31+03:00

Проект «Кино Mail.Ru» выяснил, как менялись предпочтения зрителей с 1991 по 2018 год [фото]

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27 августа кинематографисты России отмечали свой профессиональный праздник. В День российского кино проект «Кино Mail.Ru» решил выяснить, как менялись предпочтения отечественных зрителей с 1991 по 2018 годы.

Олимпиада в Сочи дала толчок развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет. Режиссеры все чаще снимают ленты о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды. Однако, вечными остаются военные драмы про Первую мировую и Великую Отечественную войны, конфликты в Чечне и Афганистане — про них снимают ленты вот уже тридцать лет.

Последние десять лет зрители предпочитают зрелищное кино. Современные технологии позволяют погрузить в атмосферу космической станции, кабины Т-34 или хоккейных трибун.

Итак, самыми популярными фильмами в 2011 – 2018 годах стали:

1. «Время первых»;

2. «Движение вверх»;

3. «Салют-7»;

4. «Легенда №17»;

5. «Битва за Севастополь»;

6. «Экипаж»;

7. «Дурак»;

8. «28 панфиловцев»;

9. «Батальонъ»;

10. «Поддубный».

Данила Козловский в фильме «Экипаж»Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Новый век в кино стал попыткой рассказать о прошлом и найти в нем смысл будущего. Гражданская война, Вторая мировая, кампании в Афганистане — основные сюжеты кинолент первого десятилетия нового тысячелетия.

В 2001 – 2010 годах самую большую зрительскую аудиторию собрали:

1. «Остров»;

2. «Брестская крепость»;

3. «В августе 44-го»;

4. «Грозовые ворота»;

5. «О чем говорят мужчины»;

6. «9 рота»;

7. «Статский советник»;

8. «Мы из будущего»;

9. «Адмиралъ»;

10. «Неадекватные люди».

Пётр Мамонов в фильме «Остров»Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Становление российского кино пришлось на становление новой российской государственности. На кинопленках отразились и беспорядочная стрельба, и уличные расправы — борьба за справедливость и поиски благополучного счастья стали лейтмотивом десятилетия.

В 1991 – 2000 годах любимыми фильмами россиян были:

1. «Брат»;

2. «Ворошиловский стрелок»;

3. «Брат 2»;

4. «Сибирский цирюльник»;

5. «Вор»;

6. «Страна глухих»;

7. «Особенности национальной охоты»;

8. «Ты у меня одна»;

9. «Анкор, еще анкор!»;

10. «Кавказский пленник».

СПРАВКА О ПРОЕКТЕ

«Кино Mail.Ru» — популярный проект для любителей кино, сериалов и телешоу, крупнейший агрегатор легального онлайн-видео в рунете. Ежемесячная аудитория проекта — 6,1 миллиона человек (по данным Mediascope на сентябрь 2017 года, все население России в возрасте от 12 до 64 лет).

Пользователям доступен удобный поиск и выбор видео, тематические подборки, новости и статьи, календарь кинопремьер и премьер сериалов, расписание киносеансов, покупка билетов в кино онлайн, телепрограмма и другие сервисы. Также у проекта есть собственная система персональных рекомендаций, которая позволяет быстрее найти интересные фильмы и сериалы.