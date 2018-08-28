2018-08-28T05:37:27+03:00
Политика

Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина – НАТО

Об этом рассказал украинский посол при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Венгрия пообещала блокировать любые мероприятия НАТО с участием Украины, если Киев не отменит закон об образованииВенгрия пообещала блокировать любые мероприятия НАТО с участием Украины, если Киев не отменит закон об образованииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Из-за принципиальной позиции Будапешта Киеву никак не удается провести заседание специальной комиссии УкраинаНАТО. Венгрия 27 августа в очередной раз наложила вето на его проведение, сообщил посол Незалежной при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«Заблокирован уровень министерский, то есть когда раз в году встречаются министры альянса и проводится специальное заседание, посвященное Украине, так называемая комиссия Украина — НАТО. Этот уровень действительно заблокирован», - приводит его слова ФАН.

Как ранее писал сайт kp.ru, Будапешт далеко не впервые не позволяет провести заседание комиссии Украина – НАТО. Дело в том, что венгерские власти еще в прошлом году пообещали блокировать любые мероприятия военного блока с участием Киева, пока не будут внесены изменения в украинский закон «Об образовании», подписанный Петром Порошенко 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украинское государство ослабло до такой степени…»: Венгрия призвала НАТО пересмотреть отношение к Украине. Будапешт считает, что незалежная стала представлять опасность для соседей

Александр ГРИШИН

Концепция «Весь мир с нами», которую горячо исповедуют нынешние украинские власти, дала очередную трещину. Можно даже сказать, что уже и не трещину, а разлом. Правительство Венгрии направило официальное обращение Генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Йенсу Столтенбергу, в котором призвало пересмотреть отношения с Украиной и все программы ее поддержки. То, что там говорится – это даже не холодный, а просто ледяной душ для Киева (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в одном из зданий Московского монетного двора потушили
Минобороны России показало видео пусков крылатых ракет «Оникс»
Глава МИД Канады отменила визит на Украину
От Бодрова до Козловского: Какие фильмы смотрели россияне последние три десятилетия
«Я не представляю, как можно отказать Дружининой»: Боярский снимется в продолжении «Гардемаринов»
Из-за стычек «правых» и «левых» радикалов в Германии пострадали несколько человек
Умер генерал-лейтенант космических войск России Игорь Куринной
Пентагон утверждает, что США не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет
Киев не собирается разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Жириновский просит назначать классными руководителями только мужчин
Турчинов рассказал о военных тратах Украины в 2019 году
Маккейн перед смертью раскритиковал Трампа
Киев и Евросоюз согласовали выделение макрофинансовой помощи Украине
Глава МИД Германии призвал ЕС развивать добрососедские отношения с Россией «ради собственной безопасности»
Козловский снимается в топовых западных сериалах
Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в Идлибе
В сети опубликовали видео с отдыха Владимира Путина в Тыве
Сергей Зверев поделился впечатлениями от досмотра в аэропорту Иркутска
Рябков: Решение об ответных санкциях против США примет президент
Ударная группа кораблей ТОФ поразила крылатыми ракетами учебные мишени
Новак: В Минэнерго не видят риска подорожания бензина в 2019 году
Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец»
Силуанов: Правительство подготовило меры на случай санкций США против госдолга РФ
Появились фото с отдыха Путина в горах Тывы
Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»
Пользователи соцсетей высмеяли подвернутые штанины главы МИД Украины