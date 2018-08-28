Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина – НАТО

СЕГОДНЯ 05:29 2018-08-28T05:37:27+03:00

Венгрия пообещала блокировать любые мероприятия НАТО с участием Украины, если Киев не отменит закон об образовании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Из-за принципиальной позиции Будапешта Киеву никак не удается провести заседание специальной комиссии Украина — НАТО. Венгрия 27 августа в очередной раз наложила вето на его проведение, сообщил посол Незалежной при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«Заблокирован уровень министерский, то есть когда раз в году встречаются министры альянса и проводится специальное заседание, посвященное Украине, так называемая комиссия Украина — НАТО. Этот уровень действительно заблокирован», - приводит его слова ФАН.

Как ранее писал сайт kp.ru, Будапешт далеко не впервые не позволяет провести заседание комиссии Украина – НАТО. Дело в том, что венгерские власти еще в прошлом году пообещали блокировать любые мероприятия военного блока с участием Киева, пока не будут внесены изменения в украинский закон «Об образовании», подписанный Петром Порошенко 25 сентября.

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Концепция «Весь мир с нами», которую горячо исповедуют нынешние украинские власти, дала очередную трещину. Можно даже сказать, что уже и не трещину, а разлом. Правительство Венгрии направило официальное обращение Генеральному секретарю Североатлантического альянса (НАТО) Йенсу Столтенбергу, в котором призвало пересмотреть отношения с Украиной и все программы ее поддержки. То, что там говорится – это даже не холодный, а просто ледяной душ для Киева (подробности).