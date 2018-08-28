Пожар в одном из зданий Московского монетного двора потушили

СЕГОДНЯ 05:51 2018-08-28T06:05:49+03:00

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В ночь с понедельника на вторник в Москве вспыхнул небольшой пожар в одном из административных зданий Монетного двора, его уже потушили. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП и быстро справились с огнем.

«Было возгорание мебели на площади двух квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: улица Даниловский вал, 1, строение 1. Уже ликвидировали», - приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях вспыхнул пожар в здании Банка России на Неглинной улице, на его ликвидацию пожарным понадобилось всего полчаса. В помещении на одном из верхних этажей загорелась оргтехника. Важная документация не пострадала.

А минувшей ночью тушили пожар в знаменитом «Доме на набережной». Огонь вспыхнул на летней веранде на 11-м этаже.