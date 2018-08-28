2018-08-28T06:42:38+03:00
Политика

«Ты выйдешь, я расскажу»: Порошенко нагрубил журналисту, задававшему неудобные вопросы

Момент, как президент Украины схватил микрофон корреспондента рукой, попал на видео
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко отодвинул микрофон журналиста, чтобы не слышно было, что он ему сказалПрезидент Украины Петр Порошенко отодвинул микрофон журналиста, чтобы не слышно было, что он ему сказалФото: кадр с видео
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Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаев нагрубил журналисту, задававшему неудобные вопросы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам корреспондент Иван Казора, которому «повезло» пообщаться с главой государства, когда тот посещал госпредприятие «Зоря-Машпроект».

Журналист подошел к Порошенко и поинтересовался, как обстоят дела с выполнением его предвыборных обещаний. Как поясняет Казора, президент обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10 – 15 миллионов гривен на ремонт Центрального городского стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город.

Однако журналист договорить не успел. По его словам, «Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: «Ты выйдешь, я тебе расскажу».

Губернатор Николаевской области оттолкнул Ивана от президента, как настоящий телохранитель.

«Но после сегодняшего у меня в принципе больше нет вопросов к Петру Порошенко. А то еще действительно выйду, а мне расскажут…» - завершил свой рассказ Казора.

Повествование журналист проиллюстрировал видеозаписью короткой «беседы» с лидером Незалежной.

Его коллега Андрей Лохматов написал по этому поводу, что «Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова на Украине».

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