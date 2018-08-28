2018-08-28T07:01:14+03:00
Происшествия

В Забайкалье неизвестные пытались напасть на воинский эшелон

На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух они не реагировали, один из нападавших был ликвидирован
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Инцидент произошел в ночь на понедельникИнцидент произошел в ночь на понедельникФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник группа неизвестных пыталась напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае. Это произошло на станции Петровский Завод. Так как злоумышленники не реагировали на предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух, служивым пришлось стрелять на поражение, один из нападавших ликвидирован. Остальные скрылись.

Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Уточняется, что оружие применил военнослужащий, который выполнял обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции.

Представители Восточного военного округа подчеркнули, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации», передает ТАСС

Между тем, региональные издания пишут, что на вокзале, где остановился воинский эшелон, вспыхнул конфликт между солдатами и местными жителями. «Комсомолка» выясняет, что там на самом деле произошло.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 28 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла
«Ты выйдешь, я расскажу»: Порошенко нагрубил журналисту, задававшему неудобные вопросы
Пожар в одном из зданий Московского монетного двора потушили
Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина – НАТО
Минобороны России показало видео пусков крылатых ракет «Оникс»
Глава МИД Канады отменила визит на Украину
От Бодрова до Козловского: Какие фильмы смотрели россияне последние три десятилетия
«Я не представляю, как можно отказать Дружининой»: Боярский снимется в продолжении «Гардемаринов»
Из-за стычек «правых» и «левых» радикалов в Германии пострадали несколько человек
Умер генерал-лейтенант космических войск России Игорь Куринной
Пентагон утверждает, что США не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет