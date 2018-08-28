В Забайкалье неизвестные пытались напасть на воинский эшелон

СЕГОДНЯ 06:52 2018-08-28T07:01:14+03:00

На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух они не реагировали, один из нападавших был ликвидирован

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В ночь на понедельник группа неизвестных пыталась напасть на караул воинского эшелона в Забайкальском крае. Это произошло на станции Петровский Завод. Так как злоумышленники не реагировали на предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух, служивым пришлось стрелять на поражение, один из нападавших ликвидирован. Остальные скрылись.

Об этом во вторник рассказали в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО). Уточняется, что оружие применил военнослужащий, который выполнял обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции.

Представители Восточного военного округа подчеркнули, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации», передает ТАСС

Между тем, региональные издания пишут, что на вокзале, где остановился воинский эшелон, вспыхнул конфликт между солдатами и местными жителями. «Комсомолка» выясняет, что там на самом деле произошло.