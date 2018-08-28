Погода в Москве на 28 августа 2018 года: ожидается до 29 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-28T07:15:08+03:00

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 28 августа 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на вторник, 28 августа 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +27 до +29 градусов. Днем облачно с прояснениями, на западе области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду, 29 августа, температура воздуха составит 15...17 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 27 до 29 градусов выше нуля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду.

В ночь на четверг, 30 августа, также возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», днем — от 25 до 27 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на текущей неделе в столичном регионе ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам.