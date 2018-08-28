Американский эсминец "Карни" покинул Черное море

СЕГОДНЯ 07:50 2018-08-28T07:50:27+03:00

Отмечается, что корабль выполнял миссию, связанную с проведением операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами

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Американский ракетный эсминец "Карни" покинул Черное море, сообщил шестой флот США. Отмечается, что корабль выполнял миссию, связанную с обеспечением безопасности в Черном море вместе с союзниками и партнерами.

"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — приводится заявление командующего Тайсона Юнга.

Корабль находился в Черном море с 18 августа 2018 года.

"Карни" относится к эскадренным миноносцам четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк". Корабли способны выполнять задачи в условиях высокой степени угрозы со стороны противника благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис". Эсминцы имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк.