2018-08-28T07:53:00+03:00
Спорт

Ветеран ЦСКА Сергей Игнашевич будет посещать занятия сборной России

Кроме того, как рассказал главный тренер национальной команды, бывший защитник согласился помогать тренерскому штабу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Сергей ИгнашевичБывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Сергей ИгнашевичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Завершивший карьеру футболиста бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вернется в сборную России в новом качестве. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что ветеран армейцев будет посещать тренировки сборной и помогать тренерскому штабу.

«Изменений в тренерском штабе не будет. Единственное, сейчас мы переговорили с Игнашевичем. Он будет посещать наши тренировки и помогать нам. Будем давать ему возможность проявлять себя», - сказал Станислав Черчесов.

Он напомнил, что Сергей Игнашевич сейчас тренирует молодежную команду ЦСКА.

«Мы предложили ему возглавить сборную игроков 2004 года, но сегодня он на это не готов. Он парень умный, и мы не можем проходить мимо игроков, которые хотят проявлять себя на новом поприще», - приводит слова наставника национальной команды ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что после Чемпионата мира по футболу – 2018 Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивной карьеры и перешел на тренерскую работу.

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