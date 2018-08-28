Путин: Россия способна совершить научно-технологический прорыв

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-28T08:14:56+03:00

По словам президента РФ, от разработки и внедрения передовых технологий зависит жизнеспособность государств

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна способна совершить научно-технологический прорыв. По словам главы государства, именно от разработки и внедрения передовых технологий зависит жизнеспособность государств.

"По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия", - сказал Путин на форуме "Технопром" в Новосибирске.

Он отметил, что именно поэтому технологический прорыв стал одним из основных национальных приоритетов России.

"Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей", - добавил глава государства.

Кроме того, как подчеркнул Путин, в самые короткие сроки должны получать практическое применение перспективные научные идеи, передает ТАСС.