2018-08-28T08:26:10+03:00
Общество

Воздушные экскурсии ограничат новыми правилами

Теперь полеты разрешено совершать в радиусе 50 км от места вылета
Ася РОМАНЧУК
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Вертолетным прогулкам пропишут новые правилаВертолетным прогулкам пропишут новые правилаФото: Александр Матвеев
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Минтранс решил взяться за экскурсии на легкомоторных самолетах и вертолетах. Для них составили новые правила и требования.

Эта инструкция станет первой, которая регламентирует данную деятельность.

Катать пассажиров разрешат на легких и сверхлегких самолетах и вертолетах.

Взлеты и посадки возможны только при ясной погоде и в светлое время суток. Расстояние на которое можно летать, тоже ограничено. Радиус полета не должен превышать 50 километров от места взлета.

Сегодня обзорные полеты приравниваются к деятельности по перевозке пассажиров, осуществлять которую могут только авиакомпании с коммерческим сертификатом эксплуатанта. Новые правила послужат толчком для развития малой авиации.

Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Пока документ находится в стадии экспертизы, которая пройдет с 23 августа по 16 сентября, затем последуют общественные обсуждения, сообщает газета "Известия".

Кстати, здесь же новое юридическое понятие для гражданской авиации — «обзорный полет». Он подразумевает полет за плату, чтобы посмотреть окрестности или продемонстрировать возможности авиации.

Всего в такие полеты можно брать не более 19 пассажиров. Пилотам запретят летать ниже 150 м, а также в условиях плохой видимости (менее 3 тыс. м). А при продаже билетов должны предлагать договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая.

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