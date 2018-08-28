Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внешняя политика страны лишена идеологической окраски. По его словам, Россия готова к сотрудничеству со всеми партнерами.
"Хотел бы подчеркнуть: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами, и не только в Европе, которые проявляют встречный интерес. Причем мы готовы взаимодействовать в том объеме, на который согласны наши партнеры", — сказал Лавров в интервью словацкой газете "Правда".
Говоря о том, выгодны ли Москве "популисты" у власти в некоторых европейских странах, глава МИД РФ отметил, что Россия "в таком ключе и в такой системе понятий" стремится не размышлять и не использовать такие ярлыки.
"С практической же точки зрения важно понимать, что российская внешняя политика лишена идеологической окраски", — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что российское руководство внимательно следит за обстановкой в европейских странах.