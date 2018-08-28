Лавров заявил, что Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона

СЕГОДНЯ 09:03 2018-08-28T09:03:23+03:00

Глава МИД РФ подчеркнул, что попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов. По его словам, Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона на основе принципа взаимности.

Он обратил внимание, что на российско-американских отношениях "по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США". Лавров отметил, что "некоторые силы в вашингтонском истеблишменте" пытаются помешать положительным сдвигам в отношениях двух стран.

"Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки (президент США Дональд) Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны», - сказал Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

Он добавил, что несмотря на заверения американской стороны о готовности к диалогу, Россия по-прежнему встречает недружественные шаги.

"Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы причастности к делу Скрипалей. Причем нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие", - напомнил глава дипведомства.