Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору портфеля для школьника

СЕГОДНЯ 09:24 2018-08-28T09:25:02+03:00

Специалисты ведомства напомнили, какой должен быть ранец, чтобы не причинить вреда здоровью ребенка

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Накануне нового учебного года в Роспотребнадзоре напомнили родителям, какой должен быть школьный портфель. Если не соблюдать основные требования к нему, то можно причинить вред здоровью ребенка.

Основная рекомендация по выбору ранца – это возрастные требования.

Нельзя покупать для первоклассника портфель, который рекомендуется для среднего звена. Лишний вес может повредить спину ребенка.

Для учеников начальной школы он должен весить не более 700 г, для остальных — не более 1 кг. Особое внимание стоит уделить спинке рюкзака, она должна быть формоустойчивая и правильно распределять вес.

К выбору школьной формы тоже стоит подходить очень основательно. В ней дети проводят около шести часов в день, вещи должны быть комфортными и удобными.

Желательно выбирать форму из натуральных тканей и сдержанных цветов, сообщает газета «Известия».

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