2018-08-28T09:45:01+03:00
Экономика

ЦБ изменит требования для банков по кибербезопасности

Теперь небольшие банки с базовой лицензией будут сдавать меньше отчетностей
Ася РОМАНЧУК
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ЦБ освободит банки с базовой лицензией от расширенных отчетов по киберугрозамЦБ освободит банки с базовой лицензией от расширенных отчетов по киберугрозамФото: REUTERS
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Центральный банк России решил изменить требования для финансовых организаций в случае возникновения киберугроз. Если раньше банки должны были сообщать о случившемся во всех подробностях, то теперь небольшие банки, которые имеют базовую лицензию, могут сообщать только о соотношении пропущенных атак ко всем зафиксированным инцидентам.

В ведомстве уверены, что целью киберпреступников становятся именно крупные банки с большим капиталом, это значит, что нет смысла загружать отчетностью небольших игроков рынка. На статистику это не повлияет, зато у малых банков будет время для улучшения своих продуктов и результатов работы.

Новшество вступит в действие с 2019 года. Сейчас в случае кибератаки банки сдают в ЦБ протокол случившегося, все зафиксированные случаи перевода денег, кражи CVV-кода и других данных карты при оплате счета в ресторане или случаи скимминга (когда злоумышленники устанавливают на банкоматы специальные считывающие устройства, а затем похищают деньги), последствия нарушения, предпринятые действия по устранению его последствий, а также факт обращения в правоохранительные органы, сообщает «Известия».

На основании этих документов ЦБ выдает рекомендации банкам, как противостоять подобным угрозам.

Сайт kp.ru писал, что в 2018 году произошла успешная кибератака на один из российских банков. Мошенники похители со счета более 58 млн рублей.

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