Экс-сотрудник ЦРУ опроверг информацию о наличии информаторов в России
Бывщий сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди опроверг информацию о наличии информаторов американских спецслужб в России. По его словам, подобные заявления газете New York Times были сделаны американской разведкой для того, чтобы развить их утверждения о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.
"Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле", — сказал Джиральди.
Напомним, ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что американские разведывательные службы стали получать все меньше сведений от своих информаторов в России из-за действий российской контрразведки.
Джиральди отметил, что в статье газеты допущено множество "неточностей и открытой лжи", передает РИА Новости.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его избирательную кампанию. Расследование приписываемого России "вмешательства" в выборы президента США 2016 года ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса. Москва ранее неоднократно опровергла эти обвинения.