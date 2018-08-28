2018-08-28T09:59:34+03:00
В мире

Экс-сотрудник ЦРУ опроверг информацию о наличии информаторов в России

По словам директора американского Совета национальных интересов Филипа Джиральди, Спецслужбы блефовали для развития своих утверждений о "вмешательстве" РФ в выборы
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что разведка блефует, говоря о наличии информаторов в РоссииЭкс-сотрудник ЦРУ заявил, что разведка блефует, говоря о наличии информаторов в РоссииФото: REUTERS
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Бывщий сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди опроверг информацию о наличии информаторов американских спецслужб в России. По его словам, подобные заявления газете New York Times были сделаны американской разведкой для того, чтобы развить их утверждения о "вмешательстве" России в американские выборы 2016 года.

"Высокопоставленные сотрудники разведки никогда так просто и открыто не признают, что у них есть источники высокого ранга в Кремле", — сказал Джиральди.

Напомним, ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что американские разведывательные службы стали получать все меньше сведений от своих информаторов в России из-за действий российской контрразведки.

Джиральди отметил, что в статье газеты допущено множество "неточностей и открытой лжи", передает РИА Новости.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его избирательную кампанию. Расследование приписываемого России "вмешательства" в выборы президента США 2016 года ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса. Москва ранее неоднократно опровергла эти обвинения.

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