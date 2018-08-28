Строительную фирму семьи зятя Трампа оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов

СЕГОДНЯ 10:14 2018-08-28T10:14:22+03:00

Нью-йоркский департамент недвижимости обнаружил 42 случая нарушений, при которых фирма Kushner Companies указывала недостоверную информацию в заявках

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Строительную компанию Kushner Companies, принадлежащую семье Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа, оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов.

Как сообщила газета The New York Times, департамент недвижимости Нью-Йорка обнаружил 42 случая нарушений, при которых фирма указывала недостоверные данные в заявках на проведение работ в 17 домах. Жильцы этих зданий подпадали под действующие в мегаполисе законы, запрещающие домовладельцам повышать оговоренную ренту.

По данным СМИ, Kushner Companies в документах заявляла, что в этих домах либо вообще нет жильцов, либо в их договорах нет пункта о фиксированной квартплате. После этого компания проводила ремонтные работы, из-за чего многие жильцы переселись в другие дома. А потом фирма повышала арендную плату.

Кроме того, департамент недвижимости нашел подобные нарушения в деятельности инвестиционного фонда, принадлежащего Майклу Коэну, экс-адвокату Трампа. Фонд занимался скупкой жилых домов.