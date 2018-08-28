Стычка домашнего кота и морского котика попала на видео

СЕГОДНЯ 10:41 2018-08-28T10:41:39+03:00

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В Сети появилось видео стычки домашнего кота и морского котика. Как четвероногий оказался в зоопарке, где живет его морской родственник, непонятно, но несмотря на то, что территория была чужая, пушистый вышел победителем.

На кадрах видно, что котики столкнулись нос к носу. В считанные секунды кот набрасывается на противника и наносит ему удар лапой. Поняв настрой кота, морской котик вступать в конфликт не стал и предпочел ретироваться, вернее, откатиться, сообщает газета "Известия".

В сети появилось видео стычки морского котика с домашним котом.

Сайт kp.ru писал, о драме, разыгравшейся на Даунинг-стрит - улице в Лондоне, где, как известно, находятся министерство иностранных дел Великобритании и официальная резиденция премьер-министра этой страны. Так вот, там произошла драка: кот главы британского правительства Терезы Мэй Ларри подрался с котом Палмерстоном, принадлежащим главе МИД Соединенного Королевства Борису Джонсону.

А совсем недавно дайверы из Новой Зеландии нашли четырехметрового кальмара. На фоне гиганта люди выглядят просто карликами. Морского обитателя забрали на исследования.