Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году

СЕГОДНЯ 10:40 2018-08-28T10:40:24+03:00

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, в 2019 году может быть увеличен объем выделяемых средств на поддержку судостроения

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Минпромторг РФ планирует, что в федеральном бюджете на 2019 год будут предусмотрены меры поддержки спроса в автопроме. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса (в автопроме). Сказать сейчас точно, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет ещё находится в процессе формирования», - сказал Мантуров кулуарах форума "Технопром".

Он отметил, что подробно об этом можно будет говорить в сентябре, когда состоятся заседания бюджетной комиссии и бюджет будет внесен в Госдуму. Кроме того, по словам Мантурова, в 2019 году может увеличен объем средств, выделяемых на поддержку судостроения.

"У нас всегда были в госпрограмме (по судостроению) средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирование спроса продукции судостроения. Госпрограмма сохраняется на период до 2025 года ", - сказал министр, передает ТАСС.