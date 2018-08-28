Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году
Минпромторг РФ планирует, что в федеральном бюджете на 2019 год будут предусмотрены меры поддержки спроса в автопроме. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.
«Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса (в автопроме). Сказать сейчас точно, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет ещё находится в процессе формирования», - сказал Мантуров кулуарах форума "Технопром".
Он отметил, что подробно об этом можно будет говорить в сентябре, когда состоятся заседания бюджетной комиссии и бюджет будет внесен в Госдуму. Кроме того, по словам Мантурова, в 2019 году может увеличен объем средств, выделяемых на поддержку судостроения.
"У нас всегда были в госпрограмме (по судостроению) средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирование спроса продукции судостроения. Госпрограмма сохраняется на период до 2025 года ", - сказал министр, передает ТАСС.