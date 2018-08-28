2018-08-28T10:56:48+03:00
Экономика

Путин: внедрение научных установок позволить создать в России территории научных исследований

По словам президента РФ, одним из флагманов в этом направлении должен стать новосибирский Академгородок
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что внедрение актуальных научных установок поможет сформировать в России территории с высокой концентрацией научных исследований. По его словам, одним из флагманов в этом направлении должен стать новосибирский Академгородок. Он отметил, что внедрение установок класса mega science позволит исследователям решить такие проблемы, как нехватка продуктов, экология, возникновение болезней.

"В наших планах создать сеть из таких установок от подмосковного Протвино до Новосибирского академического городка и острова Русский во Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок", — сказал Путин на форуме "Технопром" в понедельник, 27 августа.

Он напомнил, что необходимые поручения были даны в начале 2018 года.

"Надеюсь, что все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством", — добавил глава государства.

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