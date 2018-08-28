2018-08-28T11:17:44+03:00
Общество

Госдума отказывается повысить штрафы для «зацеперов»

Пока экстрималам, которые развлекаются подобным образом, грозит штраф в несколько сотен рублей, но самое страшное наказание – это смертельный риск для жизни. Ежегодно происходит множество случаев гибели от подобных развлечений
Ася РОМАНЧУК
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Спасти жизнь "зацеперам" сможет только комплексный подход. Фото: youtube.comСпасти жизнь "зацеперам" сможет только комплексный подход. Фото: youtube.com
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«Зацепинг» — это целая философия, которая популярна у «заскучавших» подростков и инфантильных взрослых. Люли ездят на крышах электричек, цепляются за заднюю дверь поезда метро, соревнуются в количестве поездок. Нередко такое развлечение приводит к гибели.

Только в 2015-2016 годах от «зацепинга» погибли 25 подростков в ЦФО. А всего в 2016 году в России было снято с подвижного состава 567 несовершеннолетних.

Спасти ситуацию может только комплексный подход, уверены активисты. Еще в 2017 году Московской городской думой в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект, предлагающий усилить административную ответственность за «зацепинг», сообщает ФАН.

Действующий КоАП предполагает наказание за проезд в неприспособленных местах всего в 100 рублей.

- Было предложено увеличить штрафы до 2500 рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга наказание предусмотрено выше, как и для тех, кто задержан за «зацепинг» повторно – 4000-5000 рублей или административный арест до 15 суток,- поясняет автор законодательной инициативы председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Несмотря на важность предложения о введении административной ответственности для «зацеперов», комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству дал отрицательное заключение законопроекту.

Парламентарии указали, что вводить повышенные штрафы для жителей Москвы и Санкт-Петербурга нецелесообразно, а аналогичные меры уже действуют в стране, те самые 100 рублей.

Вопрос пока останется на контроле, а уже зимой будет создана специальная комиссия при Следственном комитете РФ, которая будет контролировать ситуацию травматизма подростков на транспорте.

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