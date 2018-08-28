В Японии признали важность сотрудничества с Москвой в оборонной сфере

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-28T11:33:18+03:00

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Россия и Япония могут укрепить отношения в области обороны через обмены. Такая инициатива описана в «Белой книге» по обороне Страны восходящего солнца на 2018 год. В документе взаимодействию двух государств отведена целая глава.

«Важно укреплять отношения доверия с Россией как с важным игроком в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также важным соседом нашей страны», - говорится в разделе, посвященном международному сотрудничеству.

Япония уверена, что для продуктивного взаимодействия необходимо «избегать непредвиденных ситуаций и ненужных трений». Кроме того в книге отмечается, что необходимо поддерживать рабочие контакты с Россией и в комплексе развивать обмены в сфере обороны.

Кроме того, в документе сказано, что японское министерство обороны намерено уделять внимание действиям России по расширению своего влияния на Ближнем Востоке, передает сайт телеканала «Звезда».