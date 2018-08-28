Умер Тоомас Креэн - актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила»

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-28T12:05:48+03:00

Ему было 59 лет. Тоомас Креэн умер 26 августа

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Не стало известного эстонского актера Тоомаса Креэна. Российским зрителям он известен своими ролями в сериале «Убойная сила» и «Исаев».

Умер Тоомас Креэн в возрасте 59 лет. Он скончался 26 августа.

На Креэн отдал много лет служению в Эстонском государственном кукольном театре, сообщает «Пятый канал».

Пока причины смерти актера не называются. О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Сайт kp.ru cообщал, что ранее проблемы со здоровем были еще одного актера, сыгравшего в сереале "Убойная сила". Знаменитый актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в фильме «Место встречи изменить нельзя», «Челюскинцы», «На перевале не стрелять», «Инспектор Лосев», в сериале «Убойная сила» и других картинах, попал в больницу Санкт-Петербурга в четверг, 16 августа. Диагноз - черепно-мозговая травма.