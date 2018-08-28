2018-08-28T12:05:48+03:00
Звезды

Умер Тоомас Креэн - актер, снимавшийся в сериале «Убойная сила»

Ему было 59 лет. Тоомас Креэн умер 26 августа
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Скончался 59-летний актер Тоомас Креэн. фото: kino-teatr.ruСкончался 59-летний актер Тоомас Креэн. фото: kino-teatr.ru
Изменить размер текста:

Не стало известного эстонского актера Тоомаса Креэна. Российским зрителям он известен своими ролями в сериале «Убойная сила» и «Исаев».

Умер Тоомас Креэн в возрасте 59 лет. Он скончался 26 августа.

На Креэн отдал много лет служению в Эстонском государственном кукольном театре, сообщает «Пятый канал».

Пока причины смерти актера не называются. О времени и месте прощания будет сообщено позже.

Сайт kp.ru cообщал, что ранее проблемы со здоровем были еще одного актера, сыгравшего в сереале "Убойная сила". Знаменитый актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в фильме «Место встречи изменить нельзя», «Челюскинцы», «На перевале не стрелять», «Инспектор Лосев», в сериале «Убойная сила» и других картинах, попал в больницу Санкт-Петербурга в четверг, 16 августа. Диагноз - черепно-мозговая травма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые определили видимый предвестник смерти
Путин провел в Омске совещание по социально-экономическим вопросам
Россия расширила группировку боевых кораблей в Средиземном море у берегов Сирии
В Японии признали важность сотрудничества с Москвой в оборонной сфере
Путин планирует обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях
Госдума отказывается повысить штрафы для «зацеперов»
Около 300 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2018"
Путин: внедрение научных установок позволить создать в России территории научных исследований
Стычка домашнего кота и морского котика попала на видео
Минпромторг планирует продолжить господдержку спроса в автопроме в следующем году
Строительную фирму семьи зятя Трампа оштрафовали на 210 тысяч долларов за подделку документов
Экс-сотрудник ЦРУ опроверг сообщения о наличии информаторов в России
ЦБ изменит требования для банков по кибербезопасности
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору портфеля для школьника
Трамп распорядился приспустить флаг США над Белым домом до похорон Маккейна
Лавров заявил, что Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона
Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски