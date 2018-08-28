Путин провел в Омске совещание по социально-экономическим вопросам

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-28T12:01:28+03:00

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Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где провел совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов кабмина.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что глава государства ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки города в сопровождении временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Буркова. В прошлый раз Путин приезжал в этот регион в апреле 2003 года.

Ранее стало известно, что Путин о заявил о готовности обсудить корректировки в законопроект о пенсионных изменениях. Он отметил, что в среду может сделать заявление по этому вопросу, но прежде хочет послушать соображения членов правительства на этот счет.

Напомним, в понедельник, 27 августа, президент РФ посетил Кемерово, где провел заседание комиссии по ТЭК и встретился с горняками. Ранее во вторник он выступил на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске и осмотрел одну из школ региона.