2018-08-28T13:19:59+03:00
Авто

В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta

Продажи нового автомобиля начнутся 1 сентября
Екатерина БОЛГОВА
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Обновленная Lada GrantaОбновленная Lada GrantaФото: производителя
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АвтоВАЗ назвал цены на обновленную Lada Granta: стоимость базовых версий начинается от 419,9 тысяч рублей в кузове седан до 446,9 тысяч рублей за универсал. Как сообщил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек, продажи нового автомобиля начнутся 1 сентября. В начале следующего года линейка Lada Granta расширится версией Lada Granta Cross.

Он отметил, что машины уже поступают в автосалоны дилеров, а к концу недели большинство из них будут иметь эту модель. По словам Птачека, в компании надеются, что обновленная Lada Granta сохранит лидирующие позиции в своем сегменте рынка.

Напомним, ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" прекращает производство модели Lada Priora, а также Granta и Kalina "в существующих вариантах". На смену этим машинам придет новая Granta в кузовах седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Модель стала второй по популярности в России по результатам прошлого года.

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