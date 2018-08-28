Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
Транспортная полиция ведет розыск причастных к нападению на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье.
"Сейчас розыск нападавших ведётся и нашими органами, и военной прокуратурой. Инцидент находится на контроле", - рассказал заместитель начальника Главного управления МВД РФ на транспорте Василий Ярцев.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 августа. Неизвестные попытались напасть на эшелон, в результате часовой открыл огонь и застрелил одного из злоумышленников. Позже выяснилось, что погибший был координатором преступных групп.
"Погибший по прозвищу "Жданчик" 1989 года рождения являлся "смотрящим" в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала", - передает "Интерфакс" сообщение единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района.
По некоторым данным, у компании из кафе начался конфликт с военными, которые зашли в магазин. Затем местные хотели прорваться к воинскому эшелону.
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