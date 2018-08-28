Более сотни сельских ДК будут восстановлены в Вологодской области

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-28T14:02:34+03:00

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«Инициированный партией «Единая Россия» проект «Местный дом культуры» доказал свою эффективность. Поэтому мною принято решение о запуске регионального проекта «Сельский дом культуры», который будет комплексно решать задачу развития культурно-досуговых учреждений в Вологодской области, - заявил губернатор Олег Кувшинников. - За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования ежегодно будет осуществляться капитальный ремонт одного дома культуры в каждом районе».

Олег Кувшинников сделал такое заявление во время официального визита в Кирилловский район. Глава области осмотрел Волокославинский дом культуры. Здание было построено в 1972 году и нуждается в ремонте кровли, фасада и входной группы. Здесь действуют 9 различных объединений, в которых занимается около 100 человек - пенсионеры, школьники, воспитанники детского сада. Здесь же действует две уникальный экспозиции, одна из которых посвящена уроженцу села Герою Советского Союза Евгению Преображенскому, другая – «Кирилловская гармонь» - истории гармонной фабрики в Волокославино.

Проект «Сельский дом культуры» рассчитан на 5 лет. Всего планируется отремонтировать порядка 130 культурных центров региона.