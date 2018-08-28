2018-08-28T14:11:43+03:00
В мире

Во время протестов на востоке Германии пострадали шесть человек

Акции протеста прошли в городе Хемнице из-за инцидента дракой, в которой погиб 35-летний мужчина
Екатерина БОЛГОВА
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Акции протестов в ХемницеАкции протестов в ХемницеФото: REUTERS
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В ходе протестов в германском городе Хемнице пострадали шесть человек, заявила местная полиция.

"В целом ночь в городе прошла спокойно", — сказал журналистам представитель правоохранителей.

Он отметил, что ранения были получены участниками мероприятий, так как бросали друг в друга "петарды и другие предметы". По данным полиции, в акциях протеста участвовали около трех тысяч человек, из них примерно две тысячи националистов. Представителей левого лагеря собралось около тысячи человек. Протесты состоялись в центре города, а затем переросли в беспорядки, при которых митингующие кидали горящие петарды. После этого полиция потребовала прекратить митинги, передает РИА Новости.

Напомним, акции начались в Хемнице из-за того, что в ночь на воскресенье, 26 августа, в городе случилась драка, жертвой которой стал 35-летний мужчина. По некоторым данным, участниками конфликта были мигранты. Подозреваемыми являются 23-летний сириец и 22-летний гражданин Ирака.

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