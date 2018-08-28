2018-08-28T14:29:20+03:00
Политика

Постпред Украины при ООН анонсировал антироссийские инициативы

По словам Владимира Ельченко, Москву ждет «несколько очень неприятных сюрпризов»
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир ЕльченкоПостоянный представитель Украины при ООН Владимир ЕльченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что на заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре украинская делегация предложит несколько инициатив против России. Он пояснил, что пока не будет уточнять, в чем именно состоят эти предложения, так как «северный сосед только этого и ждет».

«Их (российскую сторону) ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — сказал Ельченко.

Он отметил, что все будут «приятно удивлены», когда услышат, в чем состоят инициативы, передает RT.

Напомним, 18 сентября откроется 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главой украинской делегации станет президент страны Петр Порошенко. Ранее он сообщил, что поручил сотрудникам внешнеполитического ведомства подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи.

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