СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-28T14:29:45+03:00

Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее мессенджер заявил о готовности выдавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме пользователях по судебному запросу

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Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки мессенджера Телеграм на территории России в случае, если будет выполнено постановление суда по тяжбе с ФСБ. Об этом заявил заместитель главы надзорного ведомства Вадим Субботин.

По его словам, Телеграм следует обратиться в компетентные органы, «вступить с ними во взаимодействие и предоставлять те данные, которые они предоставлять на территории России должны».

«Разблокировка возможна, если они исполнят решение суда», - подчеркнул чиновник.

Ранее представитель Телеграм рассказал о новой политике конфиденциальности мессенджера. В соответствии с ней компания готова передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей при поступлении судебного запроса.

«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден», - пояснил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу «Код Дурова».

Кроме того, Телеграм будет каждые полгода публиковать отчет о прозрачности, в котором отметят все случаи передачи данных пользователей спецслужбам. Однако до сих пор подобных инцидентов не было, подчеркнул Чиков.

Он также добавил, что речь идет о передаче данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

Напомним, Роскомнадзор блокирует работу Телеграм на территории России в соответствии с постановлением Таганского суда Москвы от 13 апреля. Инстанция решила, что мессенджер нарушает свои обязательства как организатор распространения информации, отказываясь передать ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.