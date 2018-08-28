Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ
Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки мессенджера Телеграм на территории России в случае, если будет выполнено постановление суда по тяжбе с ФСБ. Об этом заявил заместитель главы надзорного ведомства Вадим Субботин.
По его словам, Телеграм следует обратиться в компетентные органы, «вступить с ними во взаимодействие и предоставлять те данные, которые они предоставлять на территории России должны».
«Разблокировка возможна, если они исполнят решение суда», - подчеркнул чиновник.
Ранее представитель Телеграм рассказал о новой политике конфиденциальности мессенджера. В соответствии с ней компания готова передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей при поступлении судебного запроса.
«Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден», - пояснил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу «Код Дурова».
Кроме того, Телеграм будет каждые полгода публиковать отчет о прозрачности, в котором отметят все случаи передачи данных пользователей спецслужбам. Однако до сих пор подобных инцидентов не было, подчеркнул Чиков.
Он также добавил, что речь идет о передаче данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.
Напомним, Роскомнадзор блокирует работу Телеграм на территории России в соответствии с постановлением Таганского суда Москвы от 13 апреля. Инстанция решила, что мессенджер нарушает свои обязательства как организатор распространения информации, отказываясь передать ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.