Трамп: Google в первую очередь выдает плохие сюжеты СМИ

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-28T15:31:02+03:00

Президент США обвинил поисковик в подтасовке результатов при поиске новостей про него

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Президент США Дональд Трамп обвинил поисковик Google в подтасовке результатов при выдаче сообщений СМИ про него. По его мнению, в первую очередь выдаются "плохие" сюжеты "лживых телеканалов".

"Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая телекомпания CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что если написать "Трамп новости" в Google, то 96% результатов составят ссылки на американские СМИ, придерживающиеся левых взглядов.

"Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть", - написал Трамп.

Он добавил, что не оставит без внимания эту «очень серьезную ситуацию».

Напомним, ранее Трамп неоднократно критиковал либерально настроенные местные СМИ,среди которых газета The New York Times, телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC.