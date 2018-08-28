2018-08-28T15:45:11+03:00
Общество

Телеграм не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче данных пользователей

Новую политику конфиденциальности мессенджера объяснил Павел Дуров
Екатерина БОЛГОВА
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Телеграм не будет реагировать на запросы российских спецслужб о выдаче данных террористовТелеграм не будет реагировать на запросы российских спецслужб о выдаче данных террористовФото: REUTERS
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Во вторник, 28 августа, основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что компания не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче сведений пользователей, в том числе подозреваемых в терроризме.

Он отметил, что летом текущего года Телеграм обновил свою политику конфиденциальности, «чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных». По словам Дурова, мессенджер может передавать IP-адрес и номер телефона таких пользователей спецслужбам по решению суда.

При этом, как подчеркнул Дуров, мессенджер не будет соответствующие обращения от специальных служб России.

«Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - написал бизнесмен.

При этом он отметил, что не ждет прекращения блокировки мессенджера в России из-за изменения политики конфиденциальности.

Напомним, ранее во вторник адвокат, представляющий интересы компании, заявил, что Телеграм будет предоставлять данные пользователей, подозреваемых в терроризме, при наличии соответствующего решения суда. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует Телеграм в России на основании решения Таганского суда Москвы в связи с отказом мессенджера предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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