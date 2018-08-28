В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-28T16:01:01+03:00

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В ходе беспорядков в немецком городе Хемнице пострадал российский гражданин. Как сообщили в посольстве РФ в Германии, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. В дипмиссия отметили, что генконсульство (ГК) в Лейпциге связалось с россиянином и полицией Хемница.

"Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Сотрудники ГК выехали в больницу, чтобы посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь", — сообщили в посольстве.

Также в дипмиссии пообещали передавать информацию о состоянии пострадавшего россиянина, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в Хемнице произошла акция протеста, которая переросла в беспорядки. В мероприятиях приняли участие около двух тысяч националистов и около тысячи их оппонентов. Полиция потребовала прекратить митинг после того, как активисты стали бросать друг в друга горящие петарды. В результате пострадали несколько человек.

Причиной протестов стала гибель 35-летнего немца в драке. По предварительным данным, в потасовке участвовали мигранты. Подозреваемым являются 22-летний гражданин Сирии и 23-летний выходец из Ирака.

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