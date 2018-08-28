Парк школьных автобусов обновят в Вологодской области

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-28T16:09:57+03:00

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В настоящий момент на Вологодчине почти 9 тысяч школьников из 187 школ организовано подвозятся к учебным заведениям по 447 утвержденным маршрутам. Для этих целей используется 290 специализированных транспортных средств. Особенно остро стоит вопрос замены двух десятков автобусов 2008 и более ранних годов выпуска, которые перевозят большое количество ребят на большие расстояния.

«Постановлением Правительства Российской Федерации установлено требование по замене школьных автобусов со сроком эксплуатации старше 10 лет с 30 июня 2020 года, - напомнил Губернатор Олег Кувшинников. – Полномочия по обеспечению транспортными средствами образовательных организаций отнесены к ведению муниципальных органов власти, однако изыскать средства на обновление парка школьных автобусов районам крайне сложно. В связи с этим я принял решение запустить проект «Школьный автобус» и, начиная уже со следующего года, приступить к работе по замене школьных автобусов, выработавших 10-летний ресурс».

В рамках нового губернаторского проекта в 2019 году будет заменено 48 единиц транспорта. На эти цели потребуется более 90 млн. рублей. В 2020 году школьных автобусов старше 10 лет будет уже 77, а в 2021 – 64.