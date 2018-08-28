СЕГОДНЯ 16:24 2018-08-28T16:25:15+03:00

Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Фото: REUTERS

В Кремле пока не подтвердили участие главы российского государства в мероприятии

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Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение своему российскому коллеге Владимиру Путину на мемориальную церемонию в Париже в День памяти жертв Первой мировой войны, 100-летие завершение которой отмечается 11 ноября этого года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник.

«Президент России также приглашен», - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Макрон отправил приглашение на церемонию главам государств и правительств более чем 80 стран.

«Ослабление управления и демократии привело к тому, что с таким трудом достигнутый в 1918 году мир был разрушен в 30-х годах. Именно поэтому я взял на себя инициативу и пригласил в Париж для участия в церемонии 11 ноября многих глав государств и правительств , которые откроют первый Парижский форум мира», - заявил французский лидер.

В свою очередь в Кремле заявили, что президент РФ рассматривает возмозможность визита в Париж 11 ноября.

«Вопрос рассматривается», - отметил пресс-секретарь главы российского государства, комментируя возможность посещения мероприятия Владимиром Путиным.