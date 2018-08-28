2018-08-28T16:25:15+03:00
Политика

Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

В Кремле пока не подтвердили участие главы российского государства в мероприятии
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войныМакрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение своему российскому коллеге Владимиру Путину на мемориальную церемонию в Париже в День памяти жертв Первой мировой войны, 100-летие завершение которой отмечается 11 ноября этого года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник.

«Президент России также приглашен», - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Макрон отправил приглашение на церемонию главам государств и правительств более чем 80 стран.

«Ослабление управления и демократии привело к тому, что с таким трудом достигнутый в 1918 году мир был разрушен в 30-х годах. Именно поэтому я взял на себя инициативу и пригласил в Париж для участия в церемонии 11 ноября многих глав государств и правительств , которые откроют первый Парижский форум мира», - заявил французский лидер.

В свою очередь в Кремле заявили, что президент РФ рассматривает возмозможность визита в Париж 11 ноября.

«Вопрос рассматривается», - отметил пресс-секретарь главы российского государства, комментируя возможность посещения мероприятия Владимиром Путиным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные атташе стран НАТО приглашены для наблюдения за российскими учениями «Восток-2018»
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной
Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"
Парк школьных автобусов обновят в Вологодской области
В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал россиянин
Телеграм не будет рассматривать обращения российских спецслужб о выдаче данных пользователей
Трамп: Google в первую очередь выдает плохие сюжеты СМИ
Рябков: Россия созвала срочное заседание Совбеза ООН по сирийскому Идлибу
Мэй: Британия укрепит торговые связи с Африкой
Любителям шашлыков грозит смертельная опасность
В Японии из-за жары за неделю погибли два человека
Роскомнадзор может разблокировать Телеграм в случае исполнения решения суда по спору с ФСБ
Постпред Украины при ООН анонсировал антироссийские инициативы
Во время протестов на востоке Германии пострадали шесть человек
Более сотни сельских ДК будут восстановлены в Вологодской области
Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах
Транспортная полиция разыскивает подозреваемых в нападения на военный эшелон в Забайкалье
В АвтоВАЗе рассказали о ценах на обновленную Lada Granta
«Купила на свои»: Вячеслав Володин объяснил, откуда у его матери 400-метровая квартира
Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионным изменениям