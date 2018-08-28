Макрон пригласил Путина в Париж на мемориальную церемонию по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашение своему российскому коллеге Владимиру Путину на мемориальную церемонию в Париже в День памяти жертв Первой мировой войны, 100-летие завершение которой отмечается 11 ноября этого года.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французский дипломатический источник.
«Президент России также приглашен», - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Макрон отправил приглашение на церемонию главам государств и правительств более чем 80 стран.
«Ослабление управления и демократии привело к тому, что с таким трудом достигнутый в 1918 году мир был разрушен в 30-х годах. Именно поэтому я взял на себя инициативу и пригласил в Париж для участия в церемонии 11 ноября многих глав государств и правительств , которые откроют первый Парижский форум мира», - заявил французский лидер.
В свою очередь в Кремле заявили, что президент РФ рассматривает возмозможность визита в Париж 11 ноября.
«Вопрос рассматривается», - отметил пресс-секретарь главы российского государства, комментируя возможность посещения мероприятия Владимиром Путиным.