В течение полугода Индия запустить 19 космических аппаратов

СЕГОДНЯ 17:32 2018-08-28T17:32:11+03:00

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Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена в ближайшие полгода запустить целых 19 космических аппаратов. Таким образом, компании придется осуществлять примерно по три миссии ежемесячно. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

«У нас на очереди 19 космических миссий. Все эти миссии мы планируем реализовать до марта следующего года», - заявил он.

Сиван рассказал, что ближайшая миссия намечена на сентябрь. В ходе нее на орбиту будут выведены два британских спутника. Их доставкой займется индийская ракета-носитель PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle — ред.).

Отмечается, что в общей сложности в ближайшие три года компания планируется запустить порядка 50 спутников, в том числе и иностранного производства. Они будет предназначены для наблюдения за поверхностью Земли, изучения мирового океана и других природных явлений, пишет сайт argumenti.ru.