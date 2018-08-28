2018-08-28T17:37:11+03:00
В мире

Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в Хемнице

Ранее в городе прошли массовые акции протеста после убийства 35-летнего местного жителя двумя мигрантами из Сирии и Ирака
Денис СУХОВ
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Глава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в ХемницеГлава МВД ФРГ пообещал Саксонии помощь федеральных властей после антииммигрантских выступлений в ХемницеФото: REUTERS
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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер впервые прокомментировал беспорядки в саксонском городе Хемнице, где в минувшие воскресенье и понедельник прошли массовые антииммигрантские выступления.

В своем заявлении министр пообещал правоохранителям Саксонии поддержку федеральных властей. Напомним, что поводом для акций протеста стало убийство 35-летнего местного жителя — он скончался в воскресенье от ножевых ранений, полученных в драке с двумя мигрантами из Сирии и Ирака. Последние уже задержаны полицией и находятся под стражей.

«Полиция Саксонии находится в тяжелой ситуации. Как только оттуда поступит запрос, государство будет готово оказать поддержку в том, что касается полицейских мер» - подчеркнул Зеехофер.

Также глава МВД выразил соболезнования семье погибшего немца, заявив, что понимает раздражение жителей Хемнице.

«Растерянность населения по этому поводу можно понять, но я хочу также ясно сказать, что это ни при каких обстоятельствах не оправдывает призывы к насилию и беспорядки, сопровождающиеся насилием. Этому в нашем правовом государстве не должно быть места», - добавил Зеехофер.

В массовой акции протеста в Хемнице приняли участие до двух тысяч местных жителей. Поначалу антииммигрантская демонстрация проходила мирно, пока ей не попытались воспрепятствовать агрессивно настроенные «левые» активисты. Полиция потребовала прекратить митинг после того, как участники выступлений начали бросать друг в друга и в правоохранителей горящие петарды, бутылки и камни. В результате столкновений несколько человек получили ранения, в том числе один россиянин.

Ранее Зеехофера подвергли острой критике за то, что глава МВД никак не вмешивался в ситуацию в Хемнице, в то время как местная полиция заявила о нехватке ресурсов для контроля над ситуацией в городе.

В то же время Зеехофер является одним из немногих высокопоставленных членов кабмина, активно выступающих за ограничение нелегальной миграции. Свои предложения по решению этой проблемы министр в ультимативной форме представил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, пригрозив в случае отказа вывести свою партию Христианско-социальный союз из состава правящей коалиции.

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