2018-08-28T18:04:57+03:00
В мире

В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана

Скульптуру установили в рамках провокационного фестиваля Wiesbaden Biennale, который в этом году проходит под лозунгом «Плохие новости»
Денис СУХОВ
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В немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя ЭрдоганаВ немецком Висбадене появилась четырехметровая позолоченная статуя ЭрдоганаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком Висбадене (федеральная земля Гессен) появилась четырехметровая позолоченная статуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщают местные СМИ.

Скульптура появилась на площади Единства в ночь на 28 августа в рамках фестиваля провокационного искусства Wiesbaden Biennale, который в этом году проходит под лозунгом «Плохие новости». Статуя выкрашена в золотой цвет и изображает турецкого лидера, указывающего пальцем в небо.

Монумент не мог не попасть в поле зрения местных властей: в городском муниципальном совете решался вопрос о том, является ли статуя Эрдогана произведением искусства. В итоге было принято решение не ограничивать свободу самовыражения и ничего не предпринимать. Организаторы фестиваля, в свою очередь, никак не комментируют ситуацию.

По данным таблоида Bild, рядом со статуей были замечены лица, фотографирующиеся на ее фоне с флагами Турции. В тоже время недоброжелатели турецкого лидера уже украсили монумент нецензурными надписями и изображениями. Стражи правопорядка продолжают наблюдать за развитием событий.

Фестиваль Wiesbaden Biennale проходит с 1992 года. Во время мероприятия в разных уголках Висбадена появляются временные инсталяции.

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