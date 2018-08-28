2018-08-28T18:45:56+03:00
В мире

Президент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в Хемнице

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, гнев населения «используется в корыстных целях, чтобы спровоцировать ксенофобию и насилие»
Денис СУХОВ
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Президент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в ХемницеПрезидент и канцлер ФРГ осудили акции протеста в ХемницеФото: REUTERS
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые прокомментировал антиимигрантские выступления в саксонском Хемнице. Он осудил радикально настроенных активистов и выразил мнение, что право применять силу есть лишь у государства.

Напомним, поводом для акций протеста в Хемнице стало убийство 35-летнего местного жителя — он скончался в воскресенье от ножевых ранений, полученных в драке с двумя мигрантами из Сирии и Ирака. Последние уже задержаны полицией и находятся под стражей.

«Шок, вызванный этим преступлением был использован в корыстных целях, чтобы посеять ксенофобию и спровоцировать насилие на улицах города», - предсказуемо заявил Штайнмайер.

Кроме того, президент призвал сограждан не следовать за «самоназванными мстителями».

«Лишь государство обеспечивает здесь право и безопасность, а граждане, то есть все мы, должны обеспечивать мир в обществе», - добавил Штайнмайер.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила беспорядки в Хемнице во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«Тому, что мы увидели после этого (престпуления), не должно быть места в правовом государстве. Мы видели видеокадры, на которых запечатлены травля, ненависть на улицах. Это не имеет ничего общего с нашим правовым государством, мы можем это еще раз подчеркнуть», - подчеркнула Меркель.

Она также выразила соболезнования родственникам погибшего немца и отметила, что полиция Саксании сделала все необходимое «для предотвращения большего насилия».

«Я считаю важным, что глава МВД (Хорст Зеехофер) сегодня ясно дал понять, что, если Саксонии потребуется дополнительная помощь для наведения порядка, то государство готово поддержать Саксонию в этом», - заключила федеральный канцлер.

В массовой акции протеста в Хемнице в минувшие воскресенье и понедельник приняли участие до двух тысяч местных жителей. Поначалу антииммигрантская демонстрация проходила мирно, пока ей не попытались воспрепятствовать агрессивно настроенные «левые» активисты.

Полиция потребовала прекратить митинг после того, как участники выступлений начали бросать друг в друга и в правоохранителей горящие петарды, бутылки и камни. В результате столкновений несколько человек получили ранения, в том числе один россиянин.

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