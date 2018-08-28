2018-08-28T19:24:36+03:00
Происшествия

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора «Трансаэро» Александра Бурдина

Экс-главу авиакомпании обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам в течение более чем двух месяцев
Денис СУХОВ
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Александр Бурдин. Фото: пресс-служба "Трансаэро"Александр Бурдин. Фото: пресс-служба "Трансаэро"
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего директора авиакомпании Александра Бурдина по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам в течение более чем двух месяцев.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бурдина А. К. Мера пресечения избрана заочно и будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ», - цитирует ТАСС представителя инстанции.

В настоящее время Бурдин находится в международном розыске. Помимо невыплаты заработной платы, ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, а также присвоение и растрату средств.

Бурдин, некогда руководивший банкротящимся «Трансаэро», до конца октября 2017 года был главой другого проблемного перевозчика - «ВИМ-Авиа». С 26 октября 2017 года у руля «ВИМ-Авиа» встал Вячеслав Кононенко, до этого работавший первым заместителем генерального директора по операционной деятельности «Трансаэро».

Напомним, «Трансаэро» закончила полеты осенью 2015 года из-за долгов, сумма которых оценивалась в 250 млрд рублей. Позже у компании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре 2017 года ее признали банкротом.

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