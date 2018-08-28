2018-08-28T20:46:01+03:00
Политика

Небензя: Сирийская армия не имеет ни химического оружия ни планов его применения

Дипломат подчеркнул, что правительственные войска не имеют никакой военной необходимости применять боевые отравляющие вещества
Денис СУХОВ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяПостоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Сирийская армия не располагает химическим оружием и не имеет планов по его применению. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Люди в здравом уме не будут использовать бессмысленные с военной точки зрения средства, чтобы вызвать на себя ответный огонь трех могущественных держав. Зато последние, объявив об этом и дождавшись провокаций боевиков, могут начать бомбардировки», - подчеркнул дипломат, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в сирийском Идлибе.

Небензя также отметил, что огромную роль в возвращении сирийских беженцев к родным очагам должно сыграть Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Пока оно занимает достаточно пассивную позицию, возможно, не в последнюю очередь из-за внутренней директивы секретариата ООН, разработанной в конце прошлого года департаментом по политическим вопросам без консультации со странами-членами. Она существует, несмотря на неуклюжие попытки опровергать сей факт», - добавил постпред.

Небензя заверил, что обсудит с генсеком ООН тему вероятных провокаций с применением отравляющих веществ в Идлибе, а также тайные политизированные директивы организации, запрещающие содействовать послевоенному восстановлению Сирии.

Ранее российская сторона созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе. В частности, обеспокоенность Москвы вызвана сведениями о готовящейся в регионе провокации боевиков с применением химоружия.

По мнению российской стороны, провокация будет использована США и их союзниками в качестве повода для ракетного удара по лояльным Дамаску силам.

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