2018-08-28T21:47:57+03:00
Общество

В Москве зафиксировано самое жаркое 28 августа за полвека

Дневная температура превышала 30 градусов тепла, сообщили синоптики
Денис СУХОВ
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В Москве зафиксировано самое жаркое 28 августа за полвекаВ Москве зафиксировано самое жаркое 28 августа за полвекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Столичные синоптики зафиксировали 28 августа полувековой температурный рекорд — сегодняшний день стал самым жарким в городе за последние 50 лет. Об этом свидетельствуют данные метеобюро Москвы.

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 16:00 вторника поднялась до плюс 29,6 градуса. В то же время в районе улицы Балчуг к 15:00 воздух прогрелся до 30,7 градусов.

В последний раз подобные температуры 28 августа фиксировались в столице в 1968 году, а абсолютный температурный рекорд для этого дня был установлен в далеком 1938 году — тогда в городе было 35,1 градуса жары.

В метеобюро также напомнили, что в Москве самым жарким днем лета 2018 года пока остается 28 июля, когда температура воздуха поднялась до 31,1 градуса.

По данным агентства «Интерфакс», экстремально жаркая погода, на 6-7 градусов выше климатической нормы, продержится в столице до первых дней сентября.

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