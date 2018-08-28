2018-08-28T22:22:17+03:00
В мире

США примут участие во встрече в Женеве по Сирии 14 сентября

В Госдепартаменте подчеркнули, что продолжат взаимодействовать по сирийскому сюжету с ООН и другими заинтересованными сторонами, в том числе Россией
Денис СУХОВ
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США примут участие во встрече в Женеве по Сирии 14 сентябряСША примут участие во встрече в Женеве по Сирии 14 сентябряФото: REUTERS
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США примут участие в женевских переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые состоятся 14 сентября.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента, комментируя соответствующее приглашение спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Соединенные Штаты приняли приглашение спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры участвовать в переговорах в Женеве 14 сентября», - заявили в Госдепе.

Также отмечается, что представлять США на переговорах будут посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию по Сирии, и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн.

«США полностью поддерживают работу спецпосланника де Мистуры и усилия ООН в Женеве, направленные на достижение политического урегулирования кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН», - подчеркнул представитель американского дипломатического ведомства.

По его словам, Вашингтон продолжит взаимодействие с ООН и другими заинтересованными сторонами, включая Россию, «чтобы поощрять все возможные усилия по развитию политического процесса» в Сирии.

Помимо США де Миступа пригласил к участию в переговорах по Сирии Великобританию, Францию, Германию, Иорданию и Саудовскую Аравию). Основной темой встречи должно стать развитие политического процесса в арабской республике, а также усилия ООН «для запуска конституционного комитета» в САР.

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