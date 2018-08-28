Белый дом: 18 сентября Трамп проведет переговоры с президентом Польши

СЕГОДНЯ 22:35 2018-08-28T22:35:54+03:00

Главы государств обменяются мнениями по вопросам торговли, обороны и безопасности

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Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме польского коллегу Анджея Дуду 18 сентября. Об этом сообщили во вторник в администрации американского лидера.

«Президент Трамп и президент Дуда затронут пути укрепления стратегического партнерства США и Польши, а также обсудят темы, вызывающие взаимный интерес, включая торговлю, оборону и вопросы безопасности», - говорится в тексте заявления, распространенном пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что Анджей Дуда прибудет в Вашингтон вместе со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

Напомним, в июле прошлого года Дональд Трам со своей супругой Меланьей посетил Варшаву с государственным визитом. Тогда в центре переговоров с главой польского государства стал вопрос поставок в страну американского сжиженного газа.