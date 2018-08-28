2018-08-28T23:36:53+03:00
Политика

Климкин рассказал, когда Украина разорвет договор о дружбе с Россией

Киев официально уведомит Москву о желании расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией до конца сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина официально уведомит Россию о своем желании расторгнуть заключенный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве до конца сентября. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, - до 30 сентября», - сказал он во вторник агентству «Украинские новости».

Глава внешнеполитического ведомства Незалежной пояснил, что по условиям договора, срок его действия автоматически продлевается на 10 лет, если одна из сторон за шесть месяцев до окончания десятилетнего периода не сообщит второй о намерении его разорвать. То есть, если не уведомить Москву до 30 сентября, то будет уже поздно: с 1 апреля действие документа продлится, и он будет в силе еще десятилетие.

На вопрос, почему президент Петр Порошенко сегодня объявил о начале процесса расторжения договора, хоть раньше он эту идею не поддерживал, Климкин ответить не смог. Сказал только, что тот высказал свою позицию.

«Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», - добавил украинский министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Киеве говорят о разрыве заключенного после распада Советского Союза договора еще с марта. Комментируя эти планы украинских властей, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил: «Опять стреляют себе в ногу».

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